Скачать
Суббота, 21.09.2019
Презентация законопроекта "О Киеве - столице Украины": что хотят изменить
Презентация законопроекта "О Киеве - столице Украины": что хотят изменить
Жадан об увольнении Вятровича: "Это гол в свои ворота"
Жадан об увольнении Вятровича: "Это гол в свои ворота"
Милан 0:2 Интер: события матча (Фото, Видео)
Милан 0:2 Интер: события матча (Фото, Видео)
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)

В Петербурге люди вышли на акцию в поддержку мира и Украины

В Петербурге люди вышли на акцию в поддержку мира и Украины
23:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Троих задержали в Санкт-Петербурге на марше мира.

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.

Об этом сообщает «Медуза».

Всего в акции, по подсчетам журналистов, приняли участие около 30 человек. Они прошли маршем до Адмиралтейства, где некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат " Give peace a chance ("Дайте миру шанс").

 

Как отмечается, марш был приурочен к Международному дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Санкт-Петербург, РФ, Акция, Марш мира, Дайте миру шанс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вечерняя сводка ООС: режим &quot;тишины&quot; нарушен 7 раз
Вечерняя сводка ООС: режим "тишины" нарушен 7 раз
Блокада вагонов с углем: задержано 28 участников акции
Блокада вагонов с углем: задержано 28 участников акции
В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий
В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий
&quot;Живучие&quot; смартфоны Apple: какие новые флагманы перестанут &quot;стареть&quot;
"Живучие" смартфоны Apple: какие новые флагманы перестанут "стареть"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь