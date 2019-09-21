В Петербурге люди вышли на акцию в поддержку мира и Украины

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.
Об этом сообщает «Медуза».
Всего в акции, по подсчетам журналистов, приняли участие около 30 человек. Они прошли маршем до Адмиралтейства, где некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат " Give peace a chance ("Дайте миру шанс").
Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I
— Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019
Как отмечается, марш был приурочен к Международному дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.