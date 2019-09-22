В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной

Сергей Шойгу надеется на мир между Украиной и Россией в будущем.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что думать не хочет о войне с Украиной.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию.

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к такой глупости и безумному сюжету. Когда-нибудь экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил Шойгу, отвечая на вопрос, есть ли опасность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.

Он также выразил убеждение, что придет время, когда российский и украинский народы будут жить в мире.ъ

"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную войну мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - добавил министр обороны РФ.