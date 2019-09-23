Мид России о "Пакте Молотова-Риббентропа": Это был вынужденный шаг

МИД России назвало подписание "Пакта Молотова-Риббентропа" "вынужденным шагом".

В Министерстве иностранных дел России заявили, что соглашение о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, «Пакт Молотова-Риббентропа», было «вынужденным шагом» для власти СССР и спасло сотни тысяч жизней. Читайте также Шамана, который ритуалами хотел выгнать Путина из Москвы, обвиняют в экстремизме Об этом говорится в Twitter МИД РФ.

Российские дипломаты считают, что соглашение с Третьим Рейхом позволило СССР «укрепить обороноспособность» страны.

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных рубежах, а население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Таким образом были спасены сотни тысяч жизней», — заверили в российском МИД.

«Пакт Молотова-Риббентропа» власти СССР и Третьего Рейха заключили в августе 1939 года. Такое соглашение имело секретный протокол, которым Берлин и Москва поделили между собой Восточную и Центральную Европу на «сферы влияния». Это позволило нацистской Германии 1 сентября вторгнуться в Польшу, а советские войска сделали это на две недели позже.