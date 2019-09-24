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Минобороны: Россия готовится усилить свой контингент на Донбассе

Минобороны: Россия готовится усилить свой контингент на Донбассе
13:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Минобороне заявляют о проведении масштабных командно-штабных мобилизационных учений.

Командование вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

По его словам, с 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала так называемых "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации.

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"Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта, для призыва на военную службу по мобилизации. Контроль мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ", - сказал Праута.

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Донецк, Луганск, Минобороны, РФ, Донбасс, Максим Праута.
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