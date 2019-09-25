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В России готовят ответ США за невыдачу виз

В России готовят ответ США за невыдачу виз
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

РФ подготовила ответную реакцию за недопуск российских делегатов на заседание ООН.

В России могут запретить проведение американской лотереи грин-карт. Такой шаг может стать ответом на недопуск российской делегации на Генассамблею ООН. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на международный комитет Госдумы.

По словам зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепы, Россия не должна оставлять без ответа такой укол со стороны США. Одной из мер, отметил Чепа, может быть отмена лотереи на получение грин-карт на территории РФ.

Он допустил, что российская сторона может ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

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В России возмущены невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Визы не получили 10 членов российской делегации. С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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США, Россия, ООН, Виза, РФ, Грин-карта, Алексей Чепа.
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