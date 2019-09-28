Путин приедет во Францию на церемонию прощания с Жаком Шираком

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком.

Президент РФ Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что Путин поедет 30 сентября на прощание с Шираком во Францию.

"Да", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Церемония в память о Шираке пройдет в парижском соборе Сен-Сюльпис, на ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и порядка 30 глав государств и правительств, в том числе, Путин.

30 сентября объявлено во Франции днем национального траура.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни. Он скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где проживал с супругой Бернадетт. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.