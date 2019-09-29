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В Москве собирается масштабная акция протеста против "политических репрессий"

В Москве собирается масштабная акция протеста против "политических репрессий"
13:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Акция станет первым крупным массовым мероприятием, согласованным властью, после всеобщих выборов, состоявшихся 8 сентября.

В Москве проведут масштабную акцию протеста с призывом протестовать против "политических репрессий" и требовать, чтобы власть прекратила кампанию рейдов и арестов, направленных против оппонентов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акция станет первым крупным массовым мероприятием, согласованным властью, после всеобщих выборов, состоявшихся 8 сентября. 

Противники президента Владимира Путина и его правительства призовут освободить людей, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по так называемому "московскому делу", из-за преследования после акций протестов в июле-августе этого года, подавленных силовиками. 

"Московская дело" - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Задержанных обвиняют в участии в "массовых беспорядках", некоторых - в призывах к экстремизму.

Во время митингов в Москве были задержаны около 3 тысяч человек, несколько человек получили травмы после применения полицией силы. Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп и западных правительств. 

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По данным российского "Интерфаксу", митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела" власти согласовали на 20 тыс. человек, организатор акции - незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР).

"Это акция в поддержку фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки за вымышленным обвинениям. Акция поддержки тех, кто пострадал от преследований ФБК и штабов Навального со стороны правоохранительных органов", - говорится в анонсе акции.

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Акция протеста, Москва, Россия, СИЗО, РФ, Владимир Путин.
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