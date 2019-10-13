СМИ: РФ за 12 часов разбомбила четыре сирийских госпиталя

Журналисты проанализировали радиопереговоры российских пилотов, данные о полетах и показания свидетелей.

Российские ВКС неоднократно бомбили медицинские учреждения в Сирии, чтобы подавить последние очаги сопротивления силам президента Башара Асада. 5-6 мая российская авиация нанесла удары по четырем госпиталям.

Как сообщает The New York Times, в результате расследования журналисты установили достоверное время и место ударов. Анализ ранее не публиковавшихся радиопереговоров российских ВКС, данные о полетах и показания свидетелей позволяют утверждать, что россияне нанесли четыре авиаудара по госпиталям в течение 12 часов.

Отмечается, что РФ давно обвиняют в систематических атаках на госпитали и клиники противников режима Асада, что является военным преступлением. Тем не менее, в условиях сложной гражданской войны медикам и правозащитникам часто не хватает доказательств причастности российской стороны к атакам.

Новые записи переговоров российских летчиков были предоставлены журналистам анонимными источниками. Их расшифровка позволила достоверно установить четыре атаки.

Первый авиаудар 5 мая был нанесен по хирургическому госпиталю Набад аль Хайат, который обслуживал около 200 тысяч человек. Госпиталь уже несколько раз подвергался атакам, так что его разместили в крупном подземном комплексе.Отмечается, что медиков предупредили об атаке, и персонал эвакуировался тремя днями ранее.

Хирургическому госпиталю Кафр Набл в нескольких милях от первой цели повезло меньше – там авиаудар повлек за собой жертвы. Авианалетам в этот же период подверглись еще два госпиталя в провинции Идлиб – Кафр-Зита и Аль-Амар. Отмечается, что с 5 мая от авианалетов пострадали по крайней мере два десятка медучреждений противников сирийского режима. Сирийские медики ожидают, продолжения бомбардировок, ведь ООН и международное сообщество не может привлечь Россию к ответственности.

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийские обстрелы территории, где находятся курдские силы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель – «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на своем заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

В связи с наступлением Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.