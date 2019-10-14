Путин признался, что не читает твиты Трампа

Владимир Путин о твитах Трампа: Я сам это не читаю.

Президент России Владимир Путин заявил, что читает публикации Президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, отвечая за вопрос о том, читает ли он публикации Трампа в Twitter, Путин сказал:

"У меня самого нет никакого Twitter. И я не слежу за этим. Но, конечно, время от времени мои сотрудники мне сообщают (о публикациях американского лидера - ред.)".

Путин подчеркнул, что "мнение президента США всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом".

"Но я сам это не читаю", - подчеркнул российский президент Путин.