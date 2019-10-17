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В РФ не считают требование распустить "Л/ДНР" официальной позицией Киева

В РФ не считают требование распустить "Л/ДНР" официальной позицией Киева
15:10 Сегодня Телеграф

В МИД РФ считают, что данное заявление было сделано не от официального лица.

В МИД РФ не рассматривают требование распустить "Л/ДНР" как отражающую позицию "Киева целиком".

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"По поводу роспуска "ЛНР" и "ДНР" - это все-таки заявления не официального лица, по крайне мере, мы его не рассматриваем таким образом, что оно отражает позицию Киева целиком", - сказала Захарова.

Спикер отметила, что видела такое заявление, но не знает, почему оно было сделано.

"Мы говорили неоднократно, подобных заявлений много, и насколько они способствуют консолидации не только общества, но, собственно говоря, страны на базе "Минска" – никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче – а именно реализации Минских договоренностей", - сказала Захарова.

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По ее мнению, реализация Минских договоренностей должна создать "атмосферу доверия между людьми, которые проживают в различных регионах и имеют различные взгляды на будущее украинского общества".

"На мой взгляд, нужно опираться на консолидированную позицию, которая озвучивается на соответствующих уровнях, а еще исходить из того, что примат заложен во всех предвыборных выступлениях нынешней команды – это движение по направлению миру, чтобы дать стране шанс на будущее, в том числе, на основе Минских договорённостей", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что подобные заявления "точно не имеют добавочной стоимости к этому процессу".

При этом спикер предположила, что представители Украины должны расшифровать, что имеется ввиду.

"Понимаете, мы видим только обрывок фразы, может это и вся фраза, может там есть еще какое-то философское наполнение, сложно же понять, что имеется ввиду, и кто и как планирует реализовать заявленное. Возникают еще большие вопросы, которые вызывают еще большое недоверие, антагонизм у людей, которые со всех сторон наоборот заявляют о желании прийти к общему видению будущей консолидации", - сказала она.

15 октября в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений.

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Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что в подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе, и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

По словам Олифер, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии осуществления следующих пунктов: роспуск квазиобразований "Л/ДНР" и полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

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Москва, Россия, Мария Захарова, ОРДЛО.
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