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Пожар-душегуб: пятеро детей погибли в результате трагедии

Пожар-душегуб: пятеро детей погибли в результате трагедии
09:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

На данный момент причины пожара не установлены.

В Ярославской области России в результате пожара в жилом доме погибло пятеро детей и трое взрослых госпитализированы.

Об этом сообщает глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

Как сообщается, пожар произошел в квартире с сложным проектированием. Вероятно я одной из спален было обнаружено 3 тела, в другой части квартиры еще одно.

На данный момент причины пожара не установлены.

В мечети Афганистана прозошел взрыв: десятки погибших

Напомним, при затоплении временных жилых строений после прорыва дамбы в Красноярском крае Российской Федерации погибло 11 человек.омним, 

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Пожар, Россия, РФ, Погибшие, Многоэтажка, Ярославская область.
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