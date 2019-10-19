Пожар-душегуб: пятеро детей погибли в результате трагедии

На данный момент причины пожара не установлены.

В Ярославской области России в результате пожара в жилом доме погибло пятеро детей и трое взрослых госпитализированы.

Об этом сообщает глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

Как сообщается, пожар произошел в квартире с сложным проектированием. Вероятно я одной из спален было обнаружено 3 тела, в другой части квартиры еще одно.

На данный момент причины пожара не установлены.

Напомним, при затоплении временных жилых строений после прорыва дамбы в Красноярском крае Российской Федерации погибло 11 человек.омним,