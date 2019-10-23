Подгоревшее мясо стало причиной полной эвакуации Совета Федерации РФ

Оперативные службы в Москве эвакуировали всех членов парламента России из-за инцидента в столовой.

Объявление об эвакуации сотрудников прозвучало в здании Совета Федерации из-за подгоревшего в буфете мяса, передает УНН со ссылкой на материал корреспондента российского агентства ТАСС со здания верхней палаты парламента.

"В связи с возникшей необходимостью просьба покинуть свои помещения", — прозвучало из динамиков объявление. Всех попросили выйти на улицу, взяв документы и ценные вещи.

При этом пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.

Как сказал журналистам один из представителей оперативных служб, в буфете подгорело мясо. "Мясо подгорело у людей. Система (оповещения) сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте", — сказал собеседник агентства.

При этом в здании на втором этаже действительно ощущается запах подгоревшей еды.

Позже в пресс-службе Совфеда подтвердили информацию о срабатывании сигнализации в столовой, уточнив, что верхняя палата парламента работает в штатном режиме.

"В столовой Совета Федерации сработала автоматическая пожарная сигнализация, была объявлена эвакуация по зданию. Причины срабатывания (сигнализации) оперативно устранены. Совет Федерации работает в штатном режиме", — пояснили ТАСС в пресс-службе.