Путин о решении Стокгольмского арбитража: Надо от этого абсурда избавиться

Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины "абсурдным" и призвал его "обнулить".

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины "абсурдным" и призвал его "обнулить"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС, Еврокомиссии (о трехсторонних консультациях по газу – Ред.) – наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что вопрос - исключительно в спорах арбитражного характера, которые "абсолютно абсурдны".

В частности, он высказал недовольство тем, что иск на 7 млрд долл через украинские суды предъявляют "Газпрому" за монопольное положение на транзитном рынке Украины.

"Газпром" ничего не транзитирует – это все транзитируют украинские компании. Это просто абсурд", - считает Путин.

"Тоже самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться – обнулить все требования с обеих сторон", - подытожил президент РФ.

Как сообщалось ранее, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Как известно, с ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.

В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" об отказе выполнять решение арбитража.

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долларов.