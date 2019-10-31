В России мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка

В России в Нарьян-Маре мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад, где убил одного из детей.

В России в Ненецком автономном округе в городе Нарьян-Мар мужчина с ножом ворвался в детский сад "Сказка" и напал на детей. Как сообщает местный портал Nao24 со ссылкой на собственного корреспондента, один ребенок погиб. Погибшим оказался шестилетний мальчик.

Трагедия произошла в детском саду "Сказка", который расположен в доме № 7 на улице 60-летия СССР. О мотивах преступления не сообщается. Известно, что на месте происшествия работаю экстренные службы. Также известно, что убийца в данный момент задержан полицией.

На сайте администрации Нарьян-Мара опубликована информация о нападении.

"Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка", — говорится в сообщении на сайте.

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