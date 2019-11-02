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В России взорвался танкер: есть жертвы

В России взорвался танкер: есть жертвы
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

По предварительной информации, пожара на судне нет.

Три человека погибли при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке (Россия).

Об этом сообщает ТАСС.

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на борту было девять человек. На судне взорвалась газовоздушная смесь. По предварительной информации, пожара на судне нет.

В район происшествия отправлены два спасательных буксира.

Нападение на военный объект в Мали: погибло пол сотни солдат

Как сообщалось ранее, Государственный департамент США заявил, что заметил признаки "влияния" России на недавние беспорядки в Чили. 

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Россия, Танкер, Взрыв на танкере.
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