В России взорвался танкер: есть жертвы

По предварительной информации, пожара на судне нет.

Три человека погибли при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке (Россия).

Об этом сообщает ТАСС.

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на борту было девять человек. На судне взорвалась газовоздушная смесь. По предварительной информации, пожара на судне нет.

В район происшествия отправлены два спасательных буксира.

Как сообщалось ранее, Государственный департамент США заявил, что заметил признаки "влияния" России на недавние беспорядки в Чили.