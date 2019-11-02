В РПЦ обещают прекратить общение с главой Элладской церкви из-за признания ПЦУ

В РПЦ прекращают общение с главой Элладской церкви из-за признания ПЦУ.

Русская православная церковь (РПЦ) прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона,

"РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает "украинский раскол", тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви".

Он также добавил, что это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.