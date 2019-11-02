Главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии застрелили в Москве

В России расстреляли главного по борьбе с экстремизмом в Ингушетии

В столице России застрелили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", – сказал собеседник агентства.

По другим сообщениям, были ранены два человека (предположительно брат Эльджаркиева – ред.), оба они мертвы.

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На Западе Москвы совершено дерзкое убийство двух мужчин, один из которых предположительно начальник Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, а второй погибший - его брат. Момент убийства попал на камеры наружного наблюдения. pic.twitter.com/sJd6xdR5PA — Borisenko (@borisenkodmitr) November 2, 2019

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, киллеры приехали в Москву на БМВ X7 из области. Полиция считает, что они могли бросить машину где-то во дворах.