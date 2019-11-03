СМИ: Россия задержала вылет самолета с военным атташе США на борту

Представители министерства обороны США подтвердили, что такой инцидент имел место.

В Москве без объяснения причин был задержан вылет самолета с больным американским военным атташе на борту.

Как сообщило издание The New York Times, инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.

Военный атташе США в России заболел и намеревался лететь в Германию на лечение. Дипломатические протоколы позволяют быстро эвакуировать должностных лиц, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, однако самолет с представителем США был задержан на несколько часов, несмотря на протесты со стороны сотрудников посольства США и Государственного департамента.

В результате атташе позволили вылет, но не объяснили причину задержки. Издание назвало произошедшее одним из эпизодов "продолжительной кампании преследования американских дипломатов в России", отмечает Радио Свобода.

В министерстве иностранных дел России, комментируя ситуацию, заявили, что американский офицер прошел пограничный контроль, находясь в карете скорой помощи, а задержка длилась якобы всего 20 минут.