В России загорелся самолет с пассажирами (Видео)

В ночь на 8 ноября в аэропорту российского Хабаровска прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Возгорание случилось во время запуска двигателя. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы. Сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто не пострадал.