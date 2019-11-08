Россия готова сотрудничать с НАТО, но только после его "выздоровления"

Лавров заверил, что сотрудничество с НАТО является внешнеполитической доктриной РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия будет сотрудничать с НАТО, как только Альянс "выздоровеет".

Об этом он сказал на 4-й московской конференции по нераспространению, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО полностью утратило координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".

"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая - один из лидеров Североатлантического альянса", - сказал Лавров.

"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому, как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать" - подчеркнул он.