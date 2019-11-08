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Россия готова сотрудничать с НАТО, но только после его "выздоровления"

Россия готова сотрудничать с НАТО, но только после его "выздоровления"
11:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Лавров заверил, что сотрудничество с НАТО является внешнеполитической доктриной РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия будет сотрудничать с НАТО, как только Альянс "выздоровеет".

Об этом он сказал на 4-й московской конференции по нераспространению, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО полностью утратило координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".

"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая - один из лидеров Североатлантического альянса", - сказал Лавров.

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"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому, как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать" - подчеркнул он.

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Все по теме:

НАТО, Россия, МИД России, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Пресс-конференция Лаврова.
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