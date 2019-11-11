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Песков о саммите "нормандского формата": Даты по-прежнему нет

Песков о саммите "нормандского формата": Даты по-прежнему нет
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

По заявлению Пескова, даты проведения саммита "нормандской четверки" пока нет.

В Кремле заявили, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему не определена, и призвали для начала дождаться полного разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.

Он также подчеркнул, что "даты ("нормандского саммита") по-прежнему нет".

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Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.

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Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Нормандский формат.
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