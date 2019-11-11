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Путин рассказал Меркель о "необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законах Украины"

Путин рассказал Меркель о "необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законах Украины"
19:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Кремле говорят, что Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий в "нормандской четверке".

В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили Украину, Ливию и Сирию, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанной в (Трехсторонней – Ред.) Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооружённых сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - говорится в сообщении.

Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договорённостей, направленных на содействие урегулированию конфликта.

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При этом в пресс-службе Кремля утверждают, что в ходе разговора была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".

По данным Кремля, сторонами был "подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Также в разговоре была затронута тематика ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

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Кроме того, как говорится в сообщении "лидеры высказались за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы".

"При обмене мнениями по ситуации в Сирии была акцентирована важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев", - отметили в Кремле.

"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

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Германия, Украина, Ангела Меркель, Кремль, Россия, Донбасс, Владимир Путин.
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