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Досрочное голосование в Беларуси: явка составила 35,77%

Досрочное голосование в Беларуси: явка составила 35,77%
01:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Парламентские выборы в Беларуси: на досрочном голосовании явка составила 35,77%.

Явка за пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь составила 36,77%, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 28,56%, в Брестской области - 33,67%, Витебской - 38,29%, Гомельской - 39,41%, Гродненской - 36,5%, Минской - 37,49%, Могилевской - 39,11%.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходило 12-16 ноября.

Всего в стране образовано 5 785 участков для голосования, за пределами республики - 46.

По данным ЦИК, в списки избирателей включено 6 млн 880 тыс. 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 278 тыс. 713, наименьшее - в Гродненской области (755 тыс. 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тыс. 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.

По состоянию на 12 ноября на 110 мест в нижней палате белорусского парламента нового созыва претендует более 515 человек. Выборы в парламент пройдут 17 ноября.

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Выборы, Беларусь, Парламентские выборы, Голосование.
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