Лукашенко успокоил Польшу, заверив, что русские танки не окажутся на ее территории

Лидер Белоруссии заявил, что Минск открыт для отношений с Польшей.

Беларусь и Россия не собираются выдвигать танки против Польши. Об этом заявил Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах, пишет "БелТА".

Президент указал, что Беларусь всегда была открыта для Польши, так как это одна из наиболее близких ей стран. И республика готова к тесным, дружеским отношениям, добавил он.

По мнению Лукашенко, когда между Минском и Варшавой начали завязываться такие отношения, Польша начала подыгрывать Евросоюзу и США. "Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас", — сказал глава государства журналистам, добавив, что такого не произойдет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах президента, но не обидится, если люди его не поддержат.