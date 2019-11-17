Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку

Лукашенко считает, что Польша ошиблась, не пригласив Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Польша сделала "грубую ошибку", не пригласив президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на агентство БелТА.

"Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка. Грубейшая — не пригласить россиянина, президента России, а все республики (бывшего СССР) сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить. Вы поступили неправильно", — сказал Лукашенко журналистам.

Отвечая на вопрос, почему он не поехал в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, Лукашенко отметил, что в этом нет никакой конспирологии.

"Вы же не упрекаете (президента США Дональда) Трампа, что он не поехал? Обещал приехать и не приехал. Я считаю, что собираться главам государств по этому поводу, делать какой-то вид, наживать на этом политические очки нельзя: святое. Я недолюбливаю такие мероприятия", — отметил он.