В российской Элисте прошел протест против мэра из "ДНР"

В Элисте прошел митинг против Дмитрия Трапезникова, которого выбрали мэром города.

В столице Калмыкии, одного из регионов РФ, прошел уже пятый митинг против назначения мэром Дмитрия Трапезникова, который после убийства Александра Захарченко временно возглавлял "ДНР".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Около двух тысяч человек приняли участие в воскресенье, 17 ноября, в Элисте в пятом по счету митинге с требованием отставки исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова. Трапезников, занимавший ряд ключевых должностей в самопровозглашенной "ДНР" на украинском Донбассе, в том числе и должность временного главы "ДНР", был в конце сентября избран Элистинским городским собранием главой городской администрации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до сентября 2019 года Трапезников всю жизнь провел на Донбассе и не имел никакого отношения к Элисте.

По словам противников Трапезникова, активисты подвергаются преследованиям — против них возбудили уже 15 административных дел.

"Мы требуем снятия Трапезникова с должности. Мы требуем проведения референдума и прямых демократических выборов главы города", - заявил один из организаторов акции, предприниматель Борис Болеев.

Активист Очир Катышев подчеркнул: "Мы буддистский народ. И у нас так заведено: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной "ДНР", из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему тут делать нечего".

DW напоминает, что 13 октября на митинг с требованием отставки Трапезникова вышло около 4 тысяч человек, что стало рекордом для стотысячной Элисты.

В Элисте, как и во многих других городах России, жители не имеют права выбирать мэра. Его утверждают депутаты городской думы. 26 сентября городское собрание утвердило назначение на должность временно исполняющего обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году после убийства Александра Захарченко некоторое время возглавлял "ДНР".

Как сообщалось, на должность мэра Элисты Трапезникова рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков. Назначение приветствовал помощник президента России, куратор оккупированных районов Донбасса Владислав Сурков.