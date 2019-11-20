Лукашенко похвастался, что может пробежать с утра 15 км (Видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался, что во время недавнего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах совершал утренние пробежки на 15 километров. "Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю, выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - сказал глава государства.