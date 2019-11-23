В РФ около поликлиники установили ворота без забора

В Череповце напротив больницы установили ворота без забора.

В Череповце Российской Федерации руководство поликлиники, которая располагается в доме 45 по улице Комсомольской, установило железные ворота с замком без забора. Сторож закрывает их на ночь каждый день.

Об этом сообщает Север.Реалии.

"Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают", - рассказывает местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой.

В пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги, новый забор для учреждения готов, но не согласован с чиновниками.

"Проект монтажа нового ограждения находится на финальной стадии согласования в Архитектурном отделе администрации Череповца. Как только согласуют, забор будет установлен", - рассказали в пресс-службе.