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В РФ около поликлиники установили ворота без забора
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В РФ около поликлиники установили ворота без забора

В РФ около поликлиники установили ворота без забора
05:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

В Череповце напротив больницы установили ворота без забора.

В Череповце Российской Федерации руководство поликлиники, которая располагается в доме 45 по улице Комсомольской, установило железные ворота с замком без забора. Сторож закрывает их на ночь каждый день. 

Об этом сообщает Север.Реалии.

"Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают", - рассказывает местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой.

В пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги, новый забор для учреждения готов, но не согласован с чиновниками.

"Проект монтажа нового ограждения находится на финальной стадии согласования в Архитектурном отделе администрации Череповца. Как только согласуют, забор будет установлен", - рассказали в пресс-службе.

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РФ, Череповец, Поликлиника.
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