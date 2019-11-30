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В росСМИ говорят об испытаниях Россией гиперзвуковой авиационной ракеты

В росСМИ говорят об испытаниях Россией гиперзвуковой авиационной ракеты
18:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Россия испытала гиперзвуковую ракету в Арктике.

Российский истребитель Миг-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Арктике по полигону Пембой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой, с самолета-носителя Миг-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

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В Воздушно-космических силах России не стали комментировать по телефону предоставленную источниками информацию.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, который состоит из самолета-носителя Миг-31К и гиперзвуковой ракеты. По данным СМИ, ракета "Кинжал" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Российские СМИ заявляют, что "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров (ядерные или обычные боеголовки), а ракеты уже размещены в южном военном округе России.

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Впервые о комплекс "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Телеканал CNBS со ссылкой на отчет разведки США относительно программ вооружения сообщал, что новая российская ракета с ядерным двигателем, которую Путин в марте 2018-го представил как такую, что имеет "неограниченную дальность полета", провалила четыре испытания с ноября по февраль и смогла пролететь лишь 35 километров.

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Россия, Арктика, Испытания, Ракета.
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