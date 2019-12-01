В России завершились спасательные работы на месте аварии с 19 погибшими

Всех раненных в результате падения автобуса с моста госпитализировали в районные больницы.

Спасатели РФ завершили работы на месте падения автобуса с пассажирами в реку. Как сообщается, состояние четырех из 21 пострадавшего медики расценивают как тяжелое. Одну женщину срочно прооперировали.

В минздраве Российской Федерации заявляют, что всех пострадавших доставили в районные больнице.

Так так же заявили, что среди 19 погибших было два ребенка. Водитель автобуса скончался на месте.

Трагедия произошла в 60 км Сретенска на мосту через реку Куэнга.Причиной происшествия стал взрыв переднего колеса.

Напомнив, в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку.