Не хотят интеграции с РФ: в Минске митингуют (Фото, Видео)

В столице Беларуси проходят митинги против интеграции Беларуси с Россией.

В Минске около полтысячи человек в субботу, 7 декабря, участвуют в несанкционированном митинге против интеграции Беларуси с Россией.

Об этом сообщает БелаПАН.

"Оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия", призвал собравшихся на Октябрьской площади Минска людей стоять до вечера, пока не закончатся переговоры (президентов Беларуси и России - ред.) Александра Лукашенко и Владимира Путина, и продолжить протесты завтра", - говорится в сообщении.

Как заявил Северинец, "тысячу лет полочане, литвины, белорусы боролись за право жить свободно на своей земле. Десятки и сотни гибли за независимость. Сегодня обязанность нашего поколения - защитить эту независимость".

"Независимость - это когда наших парней не отправляют в Сирию, на Донбасс. Независимость - это когда нам не говорят, как жить. Сегодня шулеры собрались, сели, разложили дорожные карты, а на кону - Беларусь. Хотите, чтобы Беларусь проиграли в карты?" - обратился Северинец к участникам акции. "Нет!" - проскандировали в ответ собравшиеся.

После Северинца начали выступать другие участники несанкционированного митинга.

Перед митингом на ступеньках Дворца Республики произошла потасовка между участниками акции и силовиками в штатском, которые пытались не пропустить людей к зданию. Слышно было, как по рации им отдавали приказы: "Аккуратно, не демонстративно, без рук". Демонстранты кричали: "Ганьба!".

По данным издания, сейчас на Октябрьской площади - примерно полтысячи человек. Некоторые держат плакаты и транспаранты с надписями: "Нет русскому фашизму и бандитизму", This is not integration - this is occupation, "Ніякай інтэграцыі!".

Собравшиеся периодически скандируют: "Жыве Беларусь!" и "Незалежнасць!".

Отмечается также, что перед началом митинга вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки. Акция была организована гражданской кампанией "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси.

"Акция имела исключительно символический характер. Мы хотели продемонстрировать гражданскую позицию относительно углубленной интеграции - того, что мнение граждан никак не учитывается в этом процессе. От нас прячут официальную часть, мы не знаем, что будет подписано и будет ли подписано вообще. Это беспокоит людей, потому надо было высказать это публично", - сказал в комментарии изданию участник кампании "Свежий ветер" политолог Андрей Егоров.

Ранее собраться в полдень на Октябрьской площади людей призвал Павел Северинец.

Как сообщалось, переговоры Лукашенко с Путиным запланированы сегодня во второй половине дня в Сочи. На 8 декабря запланировано подписание интеграционных документов, о содержании которых общественности неизвестно. Подписание приурочено к 20-летию договора о создании Союзного государства Беларуси и России.