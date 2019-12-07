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Не хотят интеграции с РФ: в Минске митингуют (Фото, Видео)

Не хотят интеграции с РФ: в Минске митингуют (Фото, Видео)
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ

В столице Беларуси проходят митинги против интеграции Беларуси с Россией.

В Минске около полтысячи человек в субботу, 7 декабря, участвуют в несанкционированном митинге против интеграции Беларуси с Россией.

Об этом сообщает БелаПАН.

"Оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия", призвал собравшихся на Октябрьской площади Минска людей стоять до вечера, пока не закончатся переговоры (президентов Беларуси и России - ред.) Александра Лукашенко и Владимира Путина, и продолжить протесты завтра", - говорится в сообщении.

Как заявил Северинец, "тысячу лет полочане, литвины, белорусы боролись за право жить свободно на своей земле. Десятки и сотни гибли за независимость. Сегодня обязанность нашего поколения - защитить эту независимость".

"Независимость - это когда наших парней не отправляют в Сирию, на Донбасс. Независимость - это когда нам не говорят, как жить. Сегодня шулеры собрались, сели, разложили дорожные карты, а на кону - Беларусь. Хотите, чтобы Беларусь проиграли в карты?" - обратился Северинец к участникам акции. "Нет!" - проскандировали в ответ собравшиеся.

После Северинца начали выступать другие участники несанкционированного митинга.

Перед митингом на ступеньках Дворца Республики произошла потасовка между участниками акции и силовиками в штатском, которые пытались не пропустить людей к зданию. Слышно было, как по рации им отдавали приказы: "Аккуратно, не демонстративно, без рук". Демонстранты кричали: "Ганьба!".

По данным издания, сейчас на Октябрьской площади - примерно полтысячи человек. Некоторые держат плакаты и транспаранты с надписями: "Нет русскому фашизму и бандитизму", This is not integration - this is occupation, "Ніякай інтэграцыі!".

Собравшиеся периодически скандируют: "Жыве Беларусь!" и "Незалежнасць!".

Отмечается также, что перед началом митинга вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки. Акция была организована гражданской кампанией "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси.

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"Акция имела исключительно символический характер. Мы хотели продемонстрировать гражданскую позицию относительно углубленной интеграции - того, что мнение граждан никак не учитывается в этом процессе. От нас прячут официальную часть, мы не знаем, что будет подписано и будет ли подписано вообще. Это беспокоит людей, потому надо было высказать это публично", - сказал в комментарии изданию участник кампании "Свежий ветер" политолог Андрей Егоров.

Ранее собраться в полдень на Октябрьской площади людей призвал Павел Северинец.

Как сообщалось, переговоры Лукашенко с Путиным запланированы сегодня во второй половине дня в Сочи. На 8 декабря запланировано подписание интеграционных документов, о содержании которых общественности неизвестно. Подписание приурочено к 20-летию договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

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Митинг, Россия, Беларусь, РФ, Минск.
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