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"Главное, чтобы равные были условия": Лукашенко об отношениях с РФ

"Главное, чтобы равные были условия": Лукашенко об отношениях с РФ
16:18 Сегодня Телеграф Украинская правда

Александр Лукашенко заявил, что хочет от РФ не дешевого газа, а равных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", - заявил Лукашенко во время встречи с Путиным в субботу в Сочи.

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о Союзном государстве - прим. ред.). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо", - добавил Лукашенко.

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В противном случае, отметил Лукашенко, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

В то же время, президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Белоруссия продолжат работать над тем, чтобы народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере.

"Хочу выразить надежду, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего в сфере экономики и социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным", - заявил президент Беларуси.

Путин добавил, что надеется, что люди от интеграции получали бы заметные преимущества.

Во встрече также от российской стороны принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечает ТАСС, в ходе протокольной части начавшейся встречи произошел небольшой курьез. Когда лидеры обеих стран поприветствовали друг друга, в зале случайно погас свет.

Только по "нулевому варианту": Медведев о решении газового спора с Украиной

"Закончилось [электричество - ред.], - пошутил Путин.

"Это Дима Песков все это [сделал - ред.], я знаю", - рассмеялся белорусский лидер.

Путин на эту остроту ответил смехом. Свет в зале тут же зажегся, и дальнейшие переговоры продолжились уже без представителей прессы.

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Россия, Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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