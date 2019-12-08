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СМИ: Путин и Лукашенко на встрече не подписывали никаких документов

СМИ: Путин и Лукашенко на встрече не подписывали никаких документов
00:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

СМИ: Александр Лукашенко и Владимир Путин не подписывали документов на встрече.

На встрече президентов России и Беларуси в Сочи, длившейся пять с половиной часов, не было подписано никаких документов.

Об этом сообщает Еврорадио.

“Александр Лукашенко и Владимир Путин в резиденции Бочаров Ручей разговаривали один на один и вместе с делегациями, которые возглавляли премьеры... По итогам переговоров, продолжавшихся пять с половиной часов, было заявлено только о "сближении позиций" по ряду проблемных вопросов”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Лукашенко и Путин к прессе не выходили.

В то же время министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что есть "серьезный прогресс по нефти и газу". Кроме того, по его словам, будут обновлены "дорожные карты".

Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге, добавил Орешкин.

Напоминаем, 7 декабря, Александр Лукашенко на переговорах в Сочи с Владимиром Путиным заявил, что Беларусь ничего не просит у России, только равные условия.

На 8 декабря было запланировано подписание лидерами РФ и Беларуси интеграционных документов, о содержании которых общественности неизвестно. Подписание планировалось приурочить к 20-летию договора о создании Союзного государства двух стран.

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Беларусь, Союз, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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