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Сын российского генерала стал фигурантом жуткого ДТП (Фото, Видео)

Сын российского генерала стал фигурантом жуткого ДТП (Фото, Видео)
12:35 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Twitter

В Нижнем Новгороде парень на иномарке снес толпу школьников.

В субботу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде автомобиль сбил 12 человек на перекрестке. Среди них было 10 детей.

По предварительной информации, после столкновения четырех автомобилей один из них вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

Известно, что пострадавшие школьники направлялись в театр с учительницей. Десять детей и двое взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Городские власти сообщили, что учительница, которая попала в ДТП с детьми, скончалась в больнице. Однако позже местные СМИ уточнили, что погибшей стала одна из мам.

 

Фото: Тwitter

Позже стало известно, что за рулем автомобиля Toyota, который в субботу, 7 декабря, устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, был сын российского генерала Виктор Пильганов, отличившийся множественными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Сам бывший полицейский в момент аварии находился на пассажирском сидении.

"Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он. Мужчина отказался от проверки на алкоголь", – подтвердили в региональном управлении МВД.

Примечательно, что за 2019 год у Пильганова-младшего нашлось более десятка штрафов, в том числе за превышение скорости и за вождение в нетрезвом виде. "Их общая сумма идет на десятки тысяч рублей", – уточнили в Telegram-канале Life Shot.

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ДТП, Россия, РФ, Нижний Новгород.
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