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СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео

СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
19:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лавров может обсудить с Помпео Украину, Сирию и Венесуэлу 10 декабря в Вашингтоне.

Основными темами планируемой на следующей неделе в Вашингтоне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, как ожидается, станут контроль над вооружениями, ситуация в Сирии, Украина и Венесуэла, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Официальное лицо сообщило, что Помпео и Лавров, вероятно, обсудят наиболее актуальные темы, по которым между двумя странами существуют разногласия, включая вопросы, связанные с Украиной, Сирией, Венесуэлой и контролем над вооружениями", - пишет газета.

Может ли состояться встреча Лаврова и Трампа, газете неизвестно.

Белый дом не прокомментировал изданию эту информацию.

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Ранее, 5 декабря, в МИД РФ сообщили, что Лавров может встретиться с Помпео в Вашингтоне 10 декабря. "Такая встреча прорабатывается", - сказали на Смоленской площади.

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Сирия, Украина, Венесуэла, Сергей Лавров, Майк Помпео.
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