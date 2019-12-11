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Среда, 11.12.2019

В Москве подозреваемый сбежал из клетки в зале суда на глазах у конвоиров (Видео)

В России обвиняемый в убийстве сестры сумел сбежать из стеклянной клетки в зале судебных заседаний прямо на глазах у конвоиров. Видео побега опубликовал Telegram-канал Life Shot. Инцидент произошел во вторник, 10 декабря, в здании Щербинского районного суда Москвы, который должен был рассматривать вопрос об аресте молодого человека. На кадрах видно, как мужчина подтягивается на руках и выбирается через щель в потолке стеклянной клетки наверх, откуда пролезает в потолок. Все это происходит на глаза конвоиров, которые в суматохе хватают беглеца за ноги и стаскивают вниз. При этом охранники бьют обвиняемого электрошокерами по ногам. Мужчину зовут Леонид Грейсер. По данным канала, он зарезал сестру в Москве и исписал ее тело ритуальными символами для того, чтобы «избавиться от сомнений». После неудачного побега суд арестовал Грейсера на два месяца. Ранее он был осужден за кражу. У обвиняемого девять классов образования.
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