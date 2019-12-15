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Песков о "нормандском саммите": Это были очень непростые переговоры

Песков о "нормандском саммите": Это были очень непростые переговоры
14:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Песков назвал переговоры в "нормандском формате" очень непростыми, отметив, что украинская сторона пыталась внести правки в уже подготовленный итоговый документ

Саммит "нормандской четверки" в Париже был непростым, в том числе для президента РФ Владимира Путина, украинская сторона с самого начала пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский". Как рассказал представитель Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

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"Это тяжело физически, затратно с точки зрения умственной энергии. Работоспособность Путина феноменальна, но для любого человека это тяжелый труд. Это были очень непростые переговоры", - сказал пресс-секретарь президента.

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По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".

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Германия, Украина, Франция, Россия, Дмитрий Песков, Нормандский формат.
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