Миротворцы ООН на Донбассе: у Путина отреагировали на слова Пристайко

В Кремле прокомментировали слова Пристайко о миротворцах ООН на Донбассе.

Киев пока формально не выдвигал никаких новых инициатив относительно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН во временно оккупированные районы Донбасса.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва отнеслась бы к такому предложению Киева.

Как сообщалось, 14 декабря Пристайко в эфире телеканала "Украина" заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН на временно оккупированные территории Донбасса, если руководство Украины признает, что урегулирование на базе Минских соглашений не приносит результатов. По словам министра, он готов дать соответствующую рекомендацию президенту Владимиру Зеленскому.