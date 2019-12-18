В Генштабе России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту.

В Генеральном штабе России убеждены, что НАТО ведет подготовку к крупномасштабному конфликту. Такие выводы сделали из-за учений Альянса в странах Балтии, Польше, акваториях Черного и Балтийского морей, сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника ГШ Валерия Герасимова.

"Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что на прошедшем саммите НАТО в Лондоне было объявлено о завершении формирования сил и средств высокой готовности в рамках инициативы "четыре по тридцать".

Также заявлено существенное повышение оперативности переброски войск и сил усиления на "восточный фланг" Альянса.

По словам Герасимова, с 2016 года страны - члены НАТО увеличили расходы на оборону и планируют снова нарастить их до 2024 года.

Начальник Генштаба РФ также заявил, что такие действия НАТО "повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия и НАТО".

Как сообщалось, в НАТО заявили о наибольшей активности российских подводных лодок со времен "холодной войны".