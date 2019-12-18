Пограничники РФ задержали пять японских судов у Курильских островов

Российская пограничная служба задержала пять японских рыболовецких судов, Япония требует их освободить.
Об этом сообщает Japan Times.
"Во вторник российские пограничные службы задержали пять японских рыболовецких судов и доставили их на остров Кунасири, один из спорных островов Хоккайдо, удерживаемых Россией", - говорится в сообщении.
По информации японских СМИ, суда принадлежат рыболовецкому кооперативу города Нэмуро в самой северной японской префектуре Хоккайдо, они занимались промыслом осьминогов согласно соглашению от 1998 года между Японией и Россией. На судах находятся 24 человека.
Министерство иностранных дел Японии направило России представление по этому поводу и призвало освободить суда и их экипажи "из соображений гуманности".
Как известно, четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - являются причиной территориальных разногласий между Японией и РФ еще с конца Второй мировой войны. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем протекторате над островами.
Напомним, в России, в Краснодарском крае, в ночь с 11 на 12 декабря разбился военный вертолет модели Ми-28 "Ночной охотник".