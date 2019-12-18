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Пограничники РФ задержали пять японских судов у Курильских островов

Пограничники РФ задержали пять японских судов у Курильских островов
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Токио отреагировало на данный инцидент и призвало Российскую Федерацию вернуть корабли.

Российская пограничная служба задержала пять японских рыболовецких судов, Япония требует их освободить.

Об этом сообщает Japan Times.

"Во вторник российские пограничные службы задержали пять японских рыболовецких судов и доставили их на остров Кунасири, один из спорных островов Хоккайдо, удерживаемых Россией", - говорится в сообщении.

По информации японских СМИ, суда принадлежат рыболовецкому кооперативу города Нэмуро в самой северной японской префектуре Хоккайдо, они занимались промыслом осьминогов согласно соглашению от 1998 года между Японией и Россией. На судах находятся 24 человека.

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Министерство иностранных дел Японии направило России представление по этому поводу и призвало освободить суда и их экипажи "из соображений гуманности".

Как известно, четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - являются причиной территориальных разногласий между Японией и РФ еще с конца Второй мировой войны. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем протекторате над островами.

Напомним, в России, в Краснодарском крае, в ночь с 11 на 12 декабря разбился военный вертолет модели Ми-28 "Ночной охотник".

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Япония, Россия, Корабли, Японские корабли, Погрганслужба РФ.
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