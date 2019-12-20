Самоизоляция России: "чебурашку" начнут тестировать в понедельник

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02:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Учения по изоляции Рунета пройдут 23 декабря.

Очередные учения по изоляции Рунета пройдут 23 декабря — об этом говорится в уведомлении, которое Минкомсвязь направила операторам связи и ведомствам. Об этом сообщает Telegram-канал "ЗаТелеком".

Закон об изоляции Рунета подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. Он начал действовать 1 ноября 2019 года. В рамках реализации этой инициативы в инфраструктуру будет встроена система, позволяющая отключить российский сегмент интернета от глобального в случае возникновения внешних угроз.

Сообщалось, что в рамках закона до конца года Роскомнадзор будет изучать влияние глубинного анализа трафика (DPI) на скорость интернета в регионах, а также на глубину блокировки сервисов из реестра запрещенных.

По данным канала, первоначально учения по изоляции Рунета должны были состояться 19 декабря, однако по неизвестным причинам их перенесли.

Во время учений Минкомсвязь планирует проверить "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов". Еще одна задача — "проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".

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Россия, Интернет, Минкомсвязь РФ.
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