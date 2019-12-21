"Нормандский формат": Лавров говорит, что Украина предложила развести войска "в чистом поле"

Глава МИД РФ заявил, что Украина на "нормандском саммите" предложила для разведения три участка "в чистом поле".

Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств сторон конфликта на Донбассе якобы предложила три участка "в чистом поле", которые не окажут значительного влияния на безопасность.

Об этом в субботу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире федерального "Первого канала", передает УНН.

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — сказал глава МИД РФ в эфире канала.

Добавим, что сенаторы РФ предложат коллегам из парламентов Германии и Франции обсудить инициативу об организации межпарламентского диалога в "нормандском формате". Об этом сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.