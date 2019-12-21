Никто не пришел: пророссийская акция в Беларуси собрала "рекордное" число участников

В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел.

В Минске на акцию в поддержку интеграции Беларуси с Россией, которая должна была состояться, 20 декабря в центре города, никто не пришел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую редакцию Радио Свобода.

Акция должна была начаться в 12:00, но к этому времени на площади были только журналисты.

По данным издания, еще 11 декабря в Администрацию президента было направлено обращение от имени руководителей "левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет "Единство".

Его авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади в Минске акцию в поддержку интеграции с Россией.

Один из подписантов заявки является организатор акций "Бессмертный полк" в Минске Валерий Драко.

Он пообещал, что сегодня организаторы распространят заявление с объяснением ситуации.

По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

Отметим, что 20 декабря в Минске состоялась акция протеста против интеграции Беларуси с Россией, в которой приняли участие более тысячи человек.