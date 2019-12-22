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Стреляю еще хорошо: 82-летний пенсионер предупредил Путина и Лукашенко (Видео)

Стреляю еще хорошо: 82-летний пенсионер предупредил Путина и Лукашенко (Видео)
09:26 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф

82-летний белорус покорил пользователей сети предупреждением Путину и Лукашенко.

82-летний житель Беларуси покорил пользователей сети, пригрозив всем сторонникам интеграции с Россией, в частности президенту своей страны Александру Лукашенко и президенту России Владимиру Путину.

Видео опубликовало "Радио Свобода".

"Несмотря на то, что наш народ тихий и покорный, но у него есть силы и такие люди, которые готовы любыми способами защитить свою родину", – ответил мужчина на вопрос о причинах масштабных протестов в Беларуси.

"Хотя мне 82 года, я стреляю еще достаточно хорошо. Пусть россияне и все лукашисты знают об этом", – добавил он. Пользователи сети выразили восхищением его мужеством. "Респект дедушке", "Герою слава", "А белорусы еще те "фашисты" и "бандеровцы", - писали они.

Напомним, вчера вечером 20 декабря против интеграции с Россией в центр Минска вышли тысячи протестующих. Это был один из крупнейших пикетов за последние годы.

Никто не пришел: пророссийская акция в Беларуси собрала "рекордное" число участников

Первая масштабная акция в Минске прошла 8 декабря. Белорусы выступают против "углубления интеграции" Беларуси и России. В акции под лозунгом "Нет аншлюсу" принимали участие несколько сотен человек. В этот же день президенты двух стран проводили многочасовую встречу в Сочи.

Вскоре милиция задержала организатора акций Павла Северинца и координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского. Белорусская оппозиция ранее анонсировала новую акцию против интеграции с РФ на 20-21 декабря. После этого около двух десятков активистов вызывали повестками в милицию для составления протоколов за участие в предыдущих акциях.

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси.
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