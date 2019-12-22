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Россия собирается завершить "Северный поток-2" вопреки санкциям

Россия собирается завершить "Северный поток-2" вопреки санкциям
09:47 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2" вопреки санкционному давлению.

Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве заявили, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников".

"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России…В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО", - отмечается в заявлении.

Минфин США: санкции против строительства "Северного потока 2" вступают в силу немедленно

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

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Россия, Санкции, Дональд Трамп, Северный поток-2.
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