МИД РФ: Зеленский не поддержал разведение сил вдоль всей линии соприкосновения

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что во время нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский не поддержал разведение сил по всей линии соприкосновения.
Об этом сообщает МИД РФ.
"В Париже прозвучала фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад. Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать", — сказал Лавров.
Он уточнил, что Зеленский назвал идею разведения вдоль всей линии соприкосновения «очень отдаленной целью».