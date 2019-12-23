МИД РФ: Зеленский не поддержал разведение сил вдоль всей линии соприкосновения

Сергей Лавров: Во время нормандской встречи Президент Украины отказался от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения.

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что во время нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский не поддержал разведение сил по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает МИД РФ.

"В Париже прозвучала фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад. Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать", — сказал Лавров.

Он уточнил, что Зеленский назвал идею разведения вдоль всей линии соприкосновения «очень отдаленной целью».