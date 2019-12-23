Лавров сообщил о новом препятствии для обмена заключенными

Сергей Лавров: Обмен пленными может не состояться до Нового года.

Обмен пленными в формате "все установленные на всех установленных" может не состояться до Нового года.

Об этом сообщил глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров, передает пресс-служба российского ведомства.

По его словам, в Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных пленных на всех установленных.

"Цель – «всех на всех», но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять", - отметил Лавров.

По его словам, это было зафиксировано и обсуждалось Путиным и Зеленским в присутствии Меркель и Макрона.

"Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - заявил Лавров.

Комментируя вопрос, способен ли президент Украины Владимир Зеленский "проявить политическую волю ..., чтобы осуществить серьезные сдвиги" в отношениях между Украиной и РФ, Лавров заявил: "У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет ".

"... мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению «нормандского формата» будут согласовываться", - заявил Лавров.

Напоминаем, 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".