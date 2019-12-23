До Германии еще 160 километров: Nord Stream 2 AG продолжает строительство газопровода

"Северный поток 2" завершен на 93%, осталось проложить около 160 километров.

Газопровод "Северный поток-2" построен примерно на 93% от проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.

"В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию", - пишет Nord Stream 2 AG.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке-2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Запрет на строительство "Северного потока-2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока-2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.