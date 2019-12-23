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В РФ довольны "очень гуманным тарифом" Украины на транзит газа

В РФ довольны "очень гуманным тарифом" Украины на транзит газа
18:47 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

В России удовлетворены тарифами Украины на транзит газа.

Величина платы "Газпрома" за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", - сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", - отметил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение 5 лет.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - сказал Козак.

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"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" - или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.

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Все по теме:

Дмитрий Медведев, Газпром, Россия, Нафтогаз, Транзит газа, Дмитрий Козак.
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