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РФ провела учения по изоляции российского сегмента интернета

РФ провела учения по изоляции российского сегмента интернета
22:51 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Учения в рамках закона об изоляции Рунета, согласно постановлению правительства, будут проходить не реже раза в год.

В России в понедельник, 23 декабря, прошли учения, предусмотренные законом об изоляции Рунета.

Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов заявил, что учения показали готовность государственных органов и операторов связи РФ "эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивать устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в РФ".

О планах провести учения стало известно 19 декабря. Минкомсвязи России заявило, что учения "носят исследовательский характер" и что обычные пользователи ничего не заметят, поскольку "отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах".

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Как сообщалось, в РФ с 1 ноября вступил в силу закон "Об устойчивом интернете в России" (СМИ его называют законом об изоляции Рунета). Его официальная цель – обеспечить устойчивую работу интернета в России в случае "враждебных действий" других стран.

Согласно положениям этого закона, при наличии угрозы безопасности Роскомнадзор может брать на себя централизованное управление сетью, то есть, управлять трафиком и блокировать доступ к тому или иному сайту без предупреждения.

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Россия, Интернет, Алексей Соколов, Минкомсвязи.
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